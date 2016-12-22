Мода Вяжем снуд пышным столбиком (крючком) Зимой без уютного шарфа никуда: он не только согреет в морозный день, но и станет отличным дополнением комфортного повседневного ансамбля. Если вы...

Отношения Полиграф – детектор супружеской измены Вы заподозрили свою вторую половинку в измене? Мучаетесь догадками, как проверить свои опасения, а ваш партнер все отрицает и продолжает вести себя...