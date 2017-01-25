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Поделки из сухих листьев
Поделки из сухих листьев

Не за горами осень,а значит, уже совсем скоро деревья и кустарники оденутся в золотое и багряное великолепие. Прогуливаясь по лесу или парку, обязательно соберите букет из разноцветных листьев. Поделки из сухой листвы привнесут в ваш интерьер...

Поделки «Осень» из бумаги: 12 новых идей
Поделки «Осень» из бумаги: 12 новых идей

Если у вас есть хоть что-то, даже несколько засушенных листьев, например, или семена тыквы, это может стать материалом для полноценной осенней поделки.

Зловещие безалкогольные коктейли на Хэллоуин
Зловещие безалкогольные коктейли на Хэллоуин

Чтобы весело провести канун Дня всех святых – Хэллоуин, а заодно испугать и удивить своих друзей, приготовьте для них самые устрашающие напитки. WomanOnly подготовил для своих читателей несколько мрачных безалкогольных коктейлей на Хэллоуин.

Страшные угощения для Хэллоуина
Страшные угощения для Хэллоуина

Как отпраздновать Хэллоуин? Костюмы и антураж — еще не все, что нужно для веселья. Никакой праздник не обойдется без угощения, но стилистика Хэллоуина предполагает, что на столе будет стоять нечто не совсем обычное.

Вкусная маринованная капуста
Вкусная маринованная капуста

Капусту традиционно квасят или солят. Маринование капусты менее популярно, но при этом рецептов много, они разнообразны и оригинальны, дают больше простора для кулинарного творчества, чем рецепты соления и квашения. Приготовить вкусную маринованную...

  • Поделки из сухих листьев
  • Поделки «Осень» из бумаги: 12 новых идей
  • Зловещие безалкогольные коктейли на Хэллоуин
  • Страшные угощения для Хэллоуина
  • Вкусная маринованная капуста

Красота

Акне: инструкция, что можно, а что нельзя

Акне: инструкция, что можно, а что нельзя

О таком явлении, как акне (в просторечии — прыщи) можно найти много неоднозначной информации. Особенно туманны рекомендации по борьбе с этим врагом...

 
16.06.2016

Мода

Вяжем снуд пышным столбиком (крючком)

Вяжем снуд пышным столбиком (крючком)

Зимой без уютного шарфа никуда: он не только согреет в морозный день, но и станет отличным дополнением комфортного повседневного ансамбля. Если вы...

 
28.11.2016

Психология и карьера

Объемные птицы из бумаги

Объемные птицы из бумаги

Эта симпатичная объемная птица из бумаги - работа мастера Lia Griffift, которая придумала их для украшения новогодней елки. Выглядят они просто...

 
23.09.2016

Отношения

Полиграф – детектор супружеской измены

Полиграф – детектор супружеской измены

Вы заподозрили свою вторую половинку в измене? Мучаетесь догадками, как проверить свои опасения, а ваш партнер все отрицает и продолжает вести себя...

 
08.09.2016

Стиль жизни

Как комфортно отдохнуть в красочном Амстердаме в зимний период

Как комфортно отдохнуть в красочном Амстердаме в зимний период

Давно мечтаете посетить столицу Нидерландов? Уходите в отпуск зимой? Не расстраивайтесь — в холодные месяцы Амстердам так же хорош, как весной или...

 
18.01.2017

Фильмы и книги

Добрые книги про Новый год для взрослых

Добрые книги про Новый год для взрослых

Еще со школы мы привыкли, что книги зачастую вызывают лишь чувство «тоски зеленой». Но стоит только взять в руки книги про Новый год или Рождество,...

 
08.11.2016

Делай тело

Ecopills raspberry: подделки и оригиналы

Ecopills raspberry: подделки и оригиналы

В 2016 году на российском интернет-рынке появился новый продукт для похудения Ecopills Raspberry в виде растворимых в воде таблеток. Активный спрос...

 
01.11.2016

Дом

Квартиры в Подмосковье: на какую сумму рассчитывать покупателям?

Квартиры в Подмосковье: на какую сумму рассчитывать покупателям?

Жить и работать в Москве - мечта многих россиян, однако цены на жилье там довольно высокие. Поэтому рекомендуем рассмотреть варианты квартир в...

 
25.01.2017

Дети

Петушки из бумаги для детей

Петушки из бумаги для детей

Совсем скоро наступят новогодние праздники: по восточному календарю будущий год принадлежит Красному Петуху. Поэтому основным лейтмотивом елочных...

 
28.11.2016

Скоро свадьба

15 лучших свадебных причесок для коротких волос, которые заставят всех сказать “ВАУ!”

15 лучших свадебных причесок для коротких волос, которые заставят всех сказать “ВАУ!”

Что может быть важнее для будущей невесты, чем выбор свадебного платья? Только выбор свадебной прически! В этот важный день любая невеста хочет быть...

 
21.11.2016

Беременность

Обувь на каблуках во время беременности

Обувь на каблуках во время беременности

Вы бы отказались от высоких каблуков во время беременности? Когда тест на беременность показал две полоски, вы поклялись не быть одной из тех женщин,...

 
29.06.2016

Здоровье

Подгузники для взрослых - проблемы выбора

Подгузники для взрослых - проблемы выбора

При выборе подгузников для взрослых, приходится решать массу задач: как найти дышащее гигиеническое изделие с надёжными фиксирующими липучками, и...

 
22.12.2016

Звезды

Как похудела Алла Пугачева с 89 до 61 кг?

Как похудела Алла Пугачева с 89 до 61 кг?

Алла Пугачева рассказала в своем блоге, как она смогла похудеть, несмотря на уже немолодой возраст.

 
16.12.2015

Авторская колонка

Поры под контролем: пенка для умывания Pore Control

Поры под контролем: пенка для умывания Pore Control

Расширенные поры и черные точки — вездесущая проблема, сопровождающая нас, как правило, почти всю жизнь. И вроде бы кажется, ну что плохого в видимых...

 
16.06.2016

Календарь стрижек

Лунный календарь стрижки волос: декабрь 2016

Лунный календарь стрижки волос: декабрь 2016

Лунный календарь стрижки волос на декабрь 2016 нас обнадеживает: в этом месяце будет достаточно хороших дней и для стрижки волос любой длины, и для...

 
08.12.2016
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ТЕМА ДНЯ
10 открыток на 23 февраля своими руками
10 открыток на 23 февраля своими руками

Какие открытки на 23 февраля своими руками сделать для любимого папы, дедушки, брата? Как поздравить моряка, летчика или того, кто носит пиджак и галстук, а в руках держал только виртуальное или игрушечное оружие? Рассказываем и показываем.

 
19.02.2014 4417850


МУЖСКОЙ РЕЦЕПТ

просто по-мужски, вкусно по-женски

Легкий сэндвич с яичным салатом на завтрак
Легкий сэндвич с яичным салатом на завтрак

Классические бутерброды уже так надоели, что каждое утро приходится ломать голову, что же поесть сегодня? Сделайте низкокалорийный бутерброд с яичным салатом - он не только вкусный. но и очень полезный благодаря свежей зелени.

 
13.10.2016 9512 0
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